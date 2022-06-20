Власти рф собираются установить в приграничных с Украиной областях систему слежения за гражданами, якобы чтобы избежать «диверсий».

Об этом рассказало российское оппозиционное издание «Утро февраля».



Как известно власти и силовики россии используют камеры и распознавание лиц, чтобы отлавливать протестующих против войны в Украине. Некоторым правоохранители открыто сообщали, что нашли их с помощью системы «Безопасный город».

«Разработку аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» МЧС начало еще в 2014 году. К 2020-му о запуске системы отчитались 12 регионов. Тогда на создание АПК из бюджета было выделено более 16 миллиардов рублей. А расходы на создание всей системы оценивались в 150 миллиардов», - сказано в публикации.

«Систему неоднократно критиковали за многочисленные утечки данных. По информации организации «РосКомСвобода», «Безопасный город» активно используют правоохранители и чиновники, желающие заработать на продаже данных жителей Москвы», - сказано в публикации.

На сайте отмечается, что эту систему развернут в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также в оккупированном Крыму.

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