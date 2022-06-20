Журналист Богдан Василенко, который ведет фронтовой дневник, рассказал, как им на фронте чуть не пришлось использовать противогазы.

Публикуем часть дневника, который распространяет онлайн-издание «Утро Февраля».

«За горизонтом, рядом с оккупированными Пологами, огромным столбом валил черный дым», - пишет Богдан Василенко.

Он добавляет, что в этом районе в принципе всегда горит что-то: или колонна техники, или склад вражеских боеприпасов. Тем не менее, отмечает журналист, в этот вечер радиостанция сообщила, что нужно подготовить верхнюю одежду и противогазы.

«Противогазы нам выдали месяца полтора назад. Тогда ходили упорные слухи, что путиноиды собираются применить химическое оружие, и командование решило на всякий случай подготовить к этому личный состав», - рассказывает Богдан Василенко.

По его словам, эти американские «слоники» висели на стене их блиндажа и теперь о них пришлось вспомнить. Как пишет журналист, все были встревожены, пытались узнать у командиров и военных ЗСУ расположенных поблизости, в чем причины такой паники. Как оказалось, сообщает он, это горел склад с серной кислотой, если бы ветер дул в их сторону, пришлось бы действительно использовать противогазы.

«Но природа была на нашей стороне. Всю ночь едкий дым сносило к вражеским позициям. Что, впрочем, не мешало отдельным впечатлительным бойцам на следующее утро принюхиваться и расспрашивать окружающих: «Вы ничего не чувствуете? Кажется, в воздухе чем-то плохим пахнет…», - пишет Богдан Василенко.

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