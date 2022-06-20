Об этом он рассказал в программе Александра Новохатского «Сад вишневый».

«Я рассматриваю необходимость согласования своей позиции с англосаксами именно в контексте воли. Наши отношения нужно рассматривать не только в рамках торговых транспортных коридоров, но и в контексте метафизического родства», - отметил Анатолий Якименко.

По мнению эксперта, украинцы и англосаксонцы имеют хорошие отношения из-за того, что воля и свобода для них также чем-то сакральным, как и для нас.

«Англосаксы видят в нас идеологических союзников, потому что они так же относятся к свободе, как и мы – мы с ними имеем родство в этом направлении», – подчеркнул Анатолий Якименко.

Как отметил эксперт, даже сейчас можно заметить, что когда все другие страны потихоньку устают от темы Украины, Британия и США продолжают оказывать нам чрезвычайную поддержку.

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