Кризис-менеджер, сегодня сержант ЗСУ Руслан Рыгованов рассказал, что государство должно построить коммуникационную стратегию с обществом, чтобы оно и дальше работало на фронт.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» Максима Яли.

По словам гостя программы, украинское общество за месяцы полномасштабной войны сильно изменилось.

«Первых два с половиной месяца эйфории, героизма, подъема, когда основная масса была направлена на защиту, то есть все сделать, чтобы отразить агрессию, уже прошли. Начинается тяжелый этап военных отношений», - объясняет Руслан Рыгованов.

В пример он приводит 2014 год, когда на протяжении двух месяцев общество думало только о войне, Донбассе, Крыме, об отражении агрессии, но потом постепенно эти настроения уменьшались.

«Война – это не сиюминутный героизм, война – это тяжелая, грязная, долгосрочная работа», - подчеркивает Руслан Рыгованов.

Сейчас же, отмечает гость программы, война отошла от Киева, отодвинулась от ряда регионов, чем больше она будет отодвигаться, тем больше будет отходить на второй план.

«Хотим мы это или не хотим, но это было всегда. Любую войну взять: фронт воюет, общество либо работает на фронт, либо живет в свое удовольствие. Чтобы общество работало на фронт, должна быть целая социальная коммуникация выстроена в государстве, которой, увы, я не вижу на сегодняшний момент», - рассуждает Руслан Рыгованов.

По его словам, в начале полномасштабной войны все в первую очередь было для ЗСУ, сейчас же люди уже хотят жить гражданской жизнью. В этой ситуации, подчеркивает кризис-менеджер, государство должно иметь коммуникационную стратегию, а не медийную, это нужно именно разъяснять, а не ограничиваться социальными роликами. К тому же, добавляет он, это нужно объяснять бизнесу, чтобы он работал на военную экономику, весь тогда мы получим результат для армии, для победы.

Как сообщала Politeka, Бессмертный заявил, что Кремль ни о чем не собирается договариваться.

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