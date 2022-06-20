Украинский политик, дипломат, историк, один из авторов Конституции Украины, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный рассказал, какие шансы имеет Украины стать кандидатом и членом ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По мнению политика, Украина получит статус кандидата в ЕС, но с определенными приписками. В то же время он отмечает, что никто никогда никаких приписок не делал, но речь идет об Украине, поэтому они будут. Чтобы не быть голословным, дипломат вспоминает о вступлении в Совет Европы, когда решение уже было принято, но потом еще 4 года работала мониторинговая миссия.

«Везде выставлялись определенные вещи. Почему? Потому что для Украины предоставление кандидатства – это и цель, и средство влияния на ситуацию, потому что это дает возможность на второй день украинскому истеблишменту сказать «ты смотри, вон там написано, делай это, делай», - объясняет Роман Бессмертный.

Также он отмечает, что вступление Украины в ЕС ускорит соблюдение демократических принципов во время войны, а любые притеснения этих устоев только затянут процесс. В то же время, политик подчеркивает, что во время войны очень просто наблюдать демократические процессы, поскольку все лежит на поверхности и их не скроешь. В целом же, говорит историк, в сегодняшней ситуации вступление в ЕС может быть достаточно быстрым, но Украина должна выполнить свое домашнее задание.

«Кандидатство – это штука серьезная с точки зрения того, что мы встаем на старт пути к победе. Если тебя приняли в кандидаты, до этого помогали, а после этого нужно помогать еще больше, потому что враг сильный, а ты уже наш», - рассказывает Роман Бессмертный.

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