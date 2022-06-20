Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает политолог, официально все выглядит так, что представители трех ведущих стран Евросоюза приехали вместе в Киев, что бы поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Кроме этого, добавляет он, Италия заявила о том, что поможет Украине с восстановлением, в частности, Ирпеня. В общем же, констатирует гость программы, этот визит – сигнал о том, что в войне с россией Европа поддерживает именно Украину.

Сразу после визита Шольца, Макрона и Драги в Киев прилетел Борис Джонсон.

«Конечно, с одной стороны, нам приятно, что вот так вот ревнуют Украину лидеры мировых держав, даже не европейских, потому что Великобритания - безусловно один из мировых лидеров и в экономике, и в военной сфере. И вот так неожиданно сразу с колес Борис Джонсон решил приехать», - рассуждает Максим Яли.

Попутно эксперт напоминает, что Великобритания как раз официально заявляла о том, что Украина должна именно победить россию, война должна идти до победного конца, никакие полумеры недопустимы.

Как сообщала Politeka, Охотин предложил осовременить украинские награды.

Также Politeka писала о том, что Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину.





