Вечный спутник войны – голод, особенно, если эта война затягивается и разрастается в масштабе. Война, которую развязала россия против Украины, катастрофично ухудшила ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Как отмечается в публикации, российско-украинская война затронула Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, то есть основные сельскохозяйственные районы Украины, а также она создала проблемы с логистикой, в частности, речь идет о морских путях экспорта.

«А ведь Украина занимала до 24 февраля этого года одну из ведущих позиций на мировом продовольственном рынке, особенно на рынке зерновых и подсолнечного масла. Так, ежегодно Украина продавала на мировом рынке до 20 млн тонн зерновых, преимущественно кукурузы и пшеницы, занимая до 10% рынка. Еще более значима была доля страны на рынке подсолнечного масла. Украина занимала до 47% мирового рынка этого продукта», - отмечает издание.

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину, подчеркивается в публикации, катастрофически негативно отразился на экспорте продовольствия. Среди причин этой ситуации издание называет блокаду, обстрелы и захват некоторых украинских портов, уничтожение соответствующих предприятий или остановку их работы из-за боевых действий, повреждение украинской транспортной инфраструктуры, невозможность вести сельскохозяйственные работы на территориях в зоне боевых действий и воровство сельскохозяйственной техники российскими военными.

«В итоге стоимость продовольствия в мире резко выросла. Больше всего это коснулось арабских стран Северной Африки, где цены превысили показатели, приведшие к революциям «Арабской весны», - сообщается в публикации.

В то же время издание отмечает, что альтернативные пути поставки из Украины найти пока не удалось, а использование Дуная или сухопутного пути через западную границу страны имеет свои проблемы.

Как сообщала Politeka, Головаха рассказал, что война ускорила процесс дерусификации в Украине.

Также Politeka писала о том, что Бессмертный рассказал о комплексах Лукашенко и Януковича.