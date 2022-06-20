Украинский политик, дипломат, историк, один из авторов Конституции Украины, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный рассказал, что такое на самом деле переговоры с РФ и почему от них нужно отказаться.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, он, работая в Минской группе, понял бессмысленность переговоров с РФ уже после третьей-четвертой встречи.

«Кремль ни о чем не собирается договариваться и любая договоренность для Кремля – это только способ выиграть, переиграть, если нужно, задержать время, переформатироваться», – констатирует Роман Бессмертный.

Политик подчеркивает, что для Кремля переговоры с Украиной – это тактический инструмент, российское руководство не смотрит на них как на достижение какого-либо результата. К тому же, отмечает он, речь идет о вопросе как большего, так и меньшего масштаба: мир, территориальная целостность, обмен военнопленных.

«Как только вы сели за стол переговоров или высказали идею, или хотите начать переговоры, вы должны ясно осознать, вы начинаете говорить с наперсточником. И либо вы переигрываете его в наперстки и будете дурачить, и это лучший способ, сев за стол переговоров просто дурачить их, играя на таком же идиотизме, как они играют», - объясняет Роман Бессмертный.

В то же время он отмечает, что в Украине достаточно маститых дипломатов, которые могут вести эту игру. Сегодня же, добавляет историк, он бы вообще убрал тему переговоров с повестки дня, поскольку это вредит формированием конфигурации Рамштайн.

«То, что касается Рамштайна, сегодня в принципе не предполагает существования идеи переговорного процесса. И я понимаю, почему уже несколько раз в последние дни президент Украины говорит, что никаких переговоров не будет. Это абсолютно правильная вещь», – говорит Роман Бессмертный.

Попутно дипломат напоминает, что по словам министра обороны США в конфигурации Рамштайн будут обсуждаться не только поставки военной помощи, но и вопрос будущего, а это уже свидетельствует о том, что мы становимся на дорогу победы.

Как сообщала Politeka, Головах рассказал, что война ускорила процесс дерусификации в Украине.

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