Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
Как отмечает гость программы, он, работая в Минской группе, понял бессмысленность переговоров с РФ уже после третьей-четвертой встречи.
«Кремль ни о чем не собирается договариваться и любая договоренность для Кремля – это только способ выиграть, переиграть, если нужно, задержать время, переформатироваться», – констатирует Роман Бессмертный.
Политик подчеркивает, что для Кремля переговоры с Украиной – это тактический инструмент, российское руководство не смотрит на них как на достижение какого-либо результата. К тому же, отмечает он, речь идет о вопросе как большего, так и меньшего масштаба: мир, территориальная целостность, обмен военнопленных.
«Как только вы сели за стол переговоров или высказали идею, или хотите начать переговоры, вы должны ясно осознать, вы начинаете говорить с наперсточником. И либо вы переигрываете его в наперстки и будете дурачить, и это лучший способ, сев за стол переговоров просто дурачить их, играя на таком же идиотизме, как они играют», - объясняет Роман Бессмертный.
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В то же время он отмечает, что в Украине достаточно маститых дипломатов, которые могут вести эту игру. Сегодня же, добавляет историк, он бы вообще убрал тему переговоров с повестки дня, поскольку это вредит формированием конфигурации Рамштайн.
«То, что касается Рамштайна, сегодня в принципе не предполагает существования идеи переговорного процесса. И я понимаю, почему уже несколько раз в последние дни президент Украины говорит, что никаких переговоров не будет. Это абсолютно правильная вещь», – говорит Роман Бессмертный.
Попутно дипломат напоминает, что по словам министра обороны США в конфигурации Рамштайн будут обсуждаться не только поставки военной помощи, но и вопрос будущего, а это уже свидетельствует о том, что мы становимся на дорогу победы.
Как сообщала Politeka, Головах рассказал, что война ускорила процесс дерусификации в Украине.
Также Politeka писала о том, что Бессмертный рассказал о комплексах Лукашенко и Януковиче.