Председатель Наблюдательного Совета Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова опубликовал видеообращение по случаю Дня медика на своем Youtube-канале.

В нем Друзенко признался, что за годы борьбы с россией его мнение о медиках кардинально изменилось.

«Я встретил сотни настолько мотивированных, профессиональных, жертвенных людей, что чувствую настоящий кайф и благодарность судьбе, что имею честь вам служить. Сегодня десятки из вас в составе ПДМГ на фронте, тысячи в составе ВСУ и других сил обороны. Я кланяюсь вам в ноги и говорю: искреннее спасибо и низкий поклон тем, кто, рискуя собственной жизнью спасает других. Мы уже научились лечить тела, осталось вылечить эту страну. И мы это сделаем! С Днем медика, посестры и побратимы», - обратился к медикам Друзенко.