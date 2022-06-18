Ученый совет НМАУ обратился к руководству страны, чтобы сохранить в своем названии имя Петра Ильича Чайковского-выдающегося украинского композитора, пишет "Украинский дождь"

"Чайковский, как и Шекспир, Как и Жанна д'Арк, как и Христос, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру" , - подчеркнул народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

Знаменитый песенник отметил, что этнически Чайковский не был русским: его отец происходил из рода запорожских казаков, а мать была француженкой. К тому же, по его словам, известный композитор любил Украину.

"Доказательством этого является его музыка, основанная на украинском мелосе, а также его слова: "Я знал людей гениев, но я знал и один народ гениев – это украинцы!", - говорит Рыбчинский.

Выдающийся оперный певец, народный артист страны Анатолий Кочерга также отметил важность доказывать всему миру принадлежность Петра Чайковского к Украине, пишет Украинская правда.

Коллектив Национальной музыкальной академии просит поддержать все культурные и пропагандистские меры для "возвращение Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

Ранее, в начале апреля 2022 года, оперная певица Людмила Корсун отказалась участвовать в постановке оперы "Иоланта" композитора Петра Чайковского, которую должна была поставить украинская дирижер Оксана Линей в Муниципальном театре Болоньи.