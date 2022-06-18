Об этом рассказал известный украиснкий общественный деятель и политик Николай Томенко на своей странице в соцсети Facebook.

Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

16 февраля 2022 года Кабинет Министров поручил Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов и другим ведомствам проработать вопрос создания парка-памятника садово-паркового искусства на территории правительственной резиденции «Межигорье».

Этим решением власти закрепили большевистско-популистский подход в популяризации нашей НАЦИОНАЛЬНОЙ СВЯТЫНИ только как парка, который посадил Янукович и места, где можно увидеть уникальные артефакты – унитаз и батон президента-беглеца»!

Зато Межигорье известно с древнейших времен. Здесь были еще языческие капища, а со времен княжеской Украины-Руси появились первые христианские храмы. В местных подземельях археологи разыскивали знаменитую библиотеку Ярослава Мудрого. Со временем Межигорье превратилось в духовный центр украинского казачества. В нем последние годы своей жизни провели знаменитые украинские воины. Доподлинно известно, что здесь похоронены Семен Палий и предок Николая Гоголя Евстафий (Остап) Гоголь. По исследованиям специалистов на территории Межигорья в целом нашли вечный покой более полутора тысяч казаков и около 700 священников. Всего в разные времена здесь было 6 храмов и 3 кладбища. Среди основателей христианских святынь и Петр Калнышевский, а среди их архитекторов-Иван Григорьевич-Барский.

Именно поэтому за сохранение украинской национальной святыни боролись известные украинцы. Известный ученый, первый ректор Университета Святого Владимира Михаил Максимович, выступил на защиту Межигорье, чтобы не перешло это заповедное и духовное место «в частную собственость всякого торгаша и промышленника».

Наш мировоззренческий отец Тарас Шевченко не только обрисовал и описал эту историческую местность, но и всячески защищал Межигорье. так в 1844 году Тарас Григорьевич Шевченко в письме к Я. Г. Кухаренко писал:

"Был я в прошлом году на Украине – был у Межигорского Спаса. И на Хортице, и везде был и все плакал, осквернили нашу Украину...»

А в поэме «монах» (1848 год) поэт описывает историю Семена Палия, избравшего для себя Межигорский Спас:

"Вплоть до Межигорского Спаса

Потанцевал седой.

А за ним и общество

И весь святой Киев…

Поздравьте, святые монахи,

Товарища из Луга!

Святая брама отворилась,

Казака впустили,

И опять ворота закрылись,

Навек закрылась

Казаку. Кто же этот седой

Простился с миром?

Семен Палий, Запорожец,

Лихом не добит.»

Екатерина II , печально знаменитая своей борьбой против казачества, указом от 1768 года ликвидирует Межигорский монастырь, который за год подожгли. Тарас Шевченко убежден, что без указания российской власти не обошлось: "Как царица с Нечесой Киевом ходила и Межигорского Спаса ночью зажгла".

Впоследствии здесь устроили имперскую фаянсовую фабрику, а с 1884 года в Межигорье снова появилось духовенство.

Во времена Советской Украины здесь поселяется коллектив молодых художников, которые занимаются возрождением керамического производства. С 1923 года керамические курсы получили статус техникума, а впоследствии Института. Среди преподавателей и знаменитый Михаил Бойчук.

После переноса столицы Советской Украины из Харькова в Киев территория Межигорского монастыря становится местом для загородной резиденции коммунистических вождей Постышева, Косиора, Хрущева и Щербицкого. Более того, в 30-годах здесь не только уничтожены христианские святыни, но и дороги к дачам вымощены фресками и кирпичом из этих храмов.

Во времена немецкой оккупации-резиденция рейхскомиссара Украины Эрика Коха.

С 2002 года, шаг за шагом, национальную святыню украинцев прибирает к рукам Виктор Янукович. Верный сын Московского патриархата застраивает историко-заповедные места, а на места одного из древних кладбищ появляется вертодром!

Итак, нынешнее решение правительства о создании в Межигорье так называемого парка-памятника садового искусства в духе менталитета большевистско-постсоветской номенклатуры.

Все известные историки и краеведы убеждены, что в Межигорье должны создать национальный заповедник именно историко-КУЛЬТУРНОГО направления, где парковая часть станет лишь одной из его составляющих.

А среди первоочередных задач этого Заповедника должны быть профессиональные археологические работы и научные исследования, а не только экскурсии до «золотого батона и унитаза Януковича».

П. С. В статье использованы исследования историков, археологов и краеведов Киевщины, в частности Геннадия Межигорского (Николаенко).