Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По словам социолога, в Украине дерусификация началась еще с перестройки и проходила довольно медленно, но без учета движения диссидентов, которое на самом деле было сильным. Также он называет этот процесс дебратизацией.

«Понимание того, что с таким братом и врагов не надо. Процесс понимания того, что такого брата лучше держать на дистанции, чтобы не повторилась известная библейская ситуация с двумя братьями, развивался медленно, - объясняет Евгений Головаха.

Он отмечает, что уже события 2014 года сильно изменили ситуацию, на Западной и Центральной Украине люди увеличили социальную дистанцию с россиянами, а вот на востоке и юге это отразилось не так сильно. По мнению социолога, не последнюю роль в этом отыграла пропаганда.

«И, начиная с 24-го февраля, за месяц (а то и за две недели), но за месяц окончательно, ситуация коренным образом изменилась. Самое главное, что в Украине кончился региональный раздел для этой «братской любви». Теперь нет принципиальных различий по отношению к России», - отмечает Евгений Головаха.

Он добавляет, что в Украине в принципе не осталось пророссийских регионов, остались разве что ничтожные проценты.

«Непрекращающихся обстрелов Харькова хватило всем на востоке Украины, чтобы посмотреть, что будет с продвижением «денацификации» и «рашизации», - подчеркивает Евгений Головаха.

К тому же, замечает социолог, Украина и россия в принципе шли разными путями: пока в россии ностальгировали по СРСР, Украина развивалась в другом русле. Поэтому, констатирует он, россияне хотели денацифицировать украинцев, но на самом деле только поспособствовали их дерусификации.

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