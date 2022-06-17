Украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный заявил, что Лукашенко несет такую же ответственность за нарушение норм международного права, как и путин.

Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам политика, Лукашенко – это человек с комплексом главы колхоза, а Янукович – с комплексом золотого унитаза.

«А теперь представьте диалог между ними. Когда один знает, когда у какой коровы появится теленок и какая свиноматка сколько свиней привела уже к этому часу, а второй к этому относится философски и отдает все это в управление чуть ли не крайнему сторожу. Вот и разница между ними», – объясняет Роман Бессмертный.

Также он вспоминает, как после встречи с Лукашенко Янукович сказал, что белорусский президент очень цепкий и во всем разбирается. Сейчас же ведущий задает вопрос, нужно ли сегодня Зеленскому договариваться с Лукашенко.

«Говорить и договариваться можно с владеющим собой, Лукашенко не распоряжается собой. И я хочу процитировать буквально: «С территории Беларуси в Украину могут ехать только тракторы». После того, как это было сказано, я напомнил, что в Бресте советские тракторы на параде тащили немецкие пушки. Я добавил тогда, что никто у Лукашенко не будет спрашивать, использовать ли территорию Беларуси для того, чтобы самолеты летели, ракеты», - вспоминает Роман Бессмертный.

Так же и сейчас, добавляет историк, никто не будет спрашивать Лукашенко, какое подразделение белорусской армии бросить против Украины. Он отмечает, что сегодня Лукашенко и ВС РБ принимают участие в войне против Украины, удерживая определенные подразделения ВСУ на границе, а также территория Беларуси используется для нанесения ударов по украинской территории.

«Уровень ответственности Лукашенко ничем по этому вопросу не отличается от нарушений норм международного права путиным. То есть, у них абсолютно тождественный статус по международному праву», - утверждает Роман Бессмертный.

К тому же, подчеркивает политик, Беларусью правит самопровозглашенное лицо, уже надругательство над собственным народом.

«И еще нужно иметь в виду, что почти за 30 лет президентства Лукашенко Украина только один раз признала его как избранного законного президента. Один раз и все», – отмечает Роман Бессмертный.

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