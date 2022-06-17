Об этом он рассказал в своем блоге.

«Первая февральская революция в империи: неожиданно для всех за несколько дней монархия Романовых падает, которая только отпраздновала 300-летие. Ленин на момент революции не был на территории бывшей империи, а был в эмиграции и только потом в опломбированном вагоне с помощью немецкой разведки через нейтральную Швецию и Финляндию он прибывает на территорию россии», - отметил Иван Патриляк.

По словам историка, первые демонстрации и создание Украинской Центральной Рады (УЦР) в марте 1917 состоялись еще до того, как Ленин вернулся на территорию россии. И уже тогда, как отметил историк, УЦР требовала широкую украинскую территориальную автономию как минимум в пределах 9 губерний бывшей империи: Волынской, Подольской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Таврической, Херсонской и Екатеринославской.

«Будущие границы границ Центральная рада планировала обсуждать, потому что часть украинцев еще проживала в Воронежской губернии, Минской и Северном Кавказе, а также и в других губерниях», - сказал Иван Патриляк.

Как отметил историк, тогда в Петрограде (переименованном Петербурге) появляется «Временное правительство» и именно с этим правительством руководящий орган УЦР Генеральный секретариат начинает переговоры о степени автономности еще до того, как Ленин физически вернулся на территорию россии и как-то мог бы повлиять на этот процесс.

Как сообщала Politeka, Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС: обнародован полный список жестких требований.

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