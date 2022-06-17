По словам эксперта, страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины, а со стороны НАТО, по его мнению, поддержка может біть ниже чем в случае нападения, например, на Германию.
«Но если это произойдет (нападение россии, - Ред.) условно с Германией, то реакция будет более жесткой», - подчеркнул Анатолий Якименко.
Украинский политик, дипломат, историк, один из авторов Конституции Украины, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный рассказал, что белорусы – уникальный народ с европейскими ценностями.