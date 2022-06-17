Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

По словам эксперта, страны Балтии в случае нападения россии могут рассчитывать на поддержку Украины, а со стороны НАТО, по его мнению, поддержка может біть ниже чем в случае нападения, например, на Германию.

«Но если это произойдет (нападение россии, - Ред.) условно с Германией, то реакция будет более жесткой», - подчеркнул Анатолий Якименко.

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka сообщает, что враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.

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