Об этом он рассказал в программе Валерия Савчука «Разные люди».
По словам историка, чтобы понять белоруса и Беларусь, выработать методику работы с белорусом и Беларусью, нужно сначала изучить, что такое белорус и Беларусь. Он отмечает, что это не его формула, но он проверил ее, пока был послом и работал в Минском процессе, а потому может сказать, что хуже всего мы знаем того, кто ближе всего, то есть соседей.
«Украина не знает Беларусь», – констатирует Роман Бессмертный.
Дипломат утверждает, что Беларусь и белорусы обладают колоссальной уникальностью и особенностями, которые больше всего игнорируют, к сожалению, украинцы.
«Хочу вам сейчас процитировать некоторых иностранцев. Литовцы, в частности, всегда говорили так: «С белорусами нужно работать, пока в Беларуси стоят памятники Ленину». Когда их спрашивали, на чем основано такое утверждение, ответ был мгновенный: «Когда там не будет памятников, с белорусами будет работать уже поздно», – рассказывает Роман Бессмертный.
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Как объясняет гость программы, уникальность белорусов состоит в том, что он смог сохранить европейские ценности, несмотря на издевательства всех режимов: российского имперского, советского, сегодняшнего. В частности, подчеркивает он, речь идет о законопослушности, трудоспособности, трудолюбии, преданности этим вещам. К тому же, отмечает политик, белорусам всех слоев и категорий населения всегда доставалось, какой бы режим это ни был, даже в советское время доставалось белорусскому партийному руководству.
«Странно то, что, какие бы режимы ни были, они находили в себе силы возрождать эту интеллектуальную мощь, культуру и иногда парадоксально, казалось, что уже ничего не осталось, и здесь оно взрывалось непонятно откуда», - подчеркивает Роман Бессмертный.
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