От обстрелов пострадали населенные пункты Ахтырского района. Среди них было село Бакировка.
В частности, на территории СООО «Бакировское» снаряды оккупантов уничтожили сельскохозяйственные сооружения. Обломки от зданий засорили три земельных участка общей площадью 105 тысяч м2.
По данному факту специалисты ДЭИ в Сумской области осуществили расчет ущерба окружающей среде на основании Методики определения размера ущерба нанесенной земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма ущерба окружающей среде составила более 15,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
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Материалы дела переданы в правоохранительные органы и органы прокуратуры для приобщения к материалам уголовного производства.