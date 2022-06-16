От обстрелов пострадали населенные пункты Ахтырского района. Среди них было село Бакировка.

В частности, на территории СООО «Бакировское» снаряды оккупантов уничтожили сельскохозяйственные сооружения. Обломки от зданий засорили три земельных участка общей площадью 105 тысяч м2.

По данному факту специалисты ДЭИ в Сумской области осуществили расчет ущерба окружающей среде на основании Методики определения размера ущерба нанесенной земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма ущерба окружающей среде составила более 15,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

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Материалы дела переданы в правоохранительные органы и органы прокуратуры для приобщения к материалам уголовного производства.