Журналист (в прошлом — главред запорожской газеты «Суббота Плюс») Богдан Василенко, которому 24 февраля пришла повестка и который 25 числа уже ушел защищать Украину, пишет свой фронтовой дневник.

Публикуем часть дневника, который распространяет онлайн-издание «Утро Февраля».

Как пишет журналист, очень часто случается так, что население запутано по поводу событий на фронте. В частности, он вспоминает о случае, когда в относительно спокойный момент увидел 8 пропущенных звонков от жены. Она, по словам Богдана Василенко, прочитала у одного регионального чиновника, что у них идут жесткие бои.

«На этот вопрос я ответить не смог – сам иногда удивляюсь, насколько информация от «первых лиц» противоречит фронтовой реальности», - отмечает он.

Журналист приводит еще один пример, когда глава области сообщает о подготовке Запорожья к наступлению, столичные издания перепечатывают это сообщение, а уже через полчаса там же появляется противоположная информация, что войска рф двигаются от Запорожья к Херсону.

«Может, противоречивая информация вбрасывается для запутывания противника», - рассуждает Богдан Василенко.

Как сообщала Politeka, Золкин рассказал, как российские солдаты ехали на так называемые учения, а попали на войну в Украину.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, правда ли, что Запад может устать от поддержки Украины.





