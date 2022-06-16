Журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему россияне верят пропаганде, а также поразмышлял над тем, не устал ли Запад от Украины.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

По мнению гостя программы, в контексте вопросов о влиянии российской пропаганды нужно прекратить разбирательства в глубинах русской души, поиски причин, почему они ей верят. Он считает, что это – итог правления путина.

«Они эту вот нацию агрессивных дебилов воспитывали в течении 22 лет. Они не тупые, они все прекрасно понимают, просто за счет воспитания с детских садов и так далее, и так далее. Вот это называется формирования нацистского государства, смысл которого, что вот мы такие россияне, мы русские, мы какие-то особенные, у нас есть права на кого-то», - объясняет Роман Цимбалюк.

Также журналист отмечает, что не стоит рассчитывать на молодежь с критическим мышлением, поскольку в россии так выстроена государственная система, что у людей просто нет опции сказать слово «нет».

Гость программы считает, что нельзя сказать, что Запад устал от Украины, поскольку он дает серьезную финансовою помощь. В частности, по его подсчетам, общие инвестиции западного мира в Украину после начала войны составляют больше 100 миллиардов долларов. Также журналист вспоминает заявление МВФ о финансировании социальных выплат.

«Исторический момент такой, что, пока мы будем убивать россиян на украинской земле, Украину никто не бросит. Главное, что бы Украина сама себя не бросила», - подчеркивает Роман Цимбалюк.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, правда ли, что Запад может устать от поддержки Украины и отвернуться.

Также Politeka писала о том, что Храмовой рассказал о возможном оттоке большого количества людей из Украины из-за войны.