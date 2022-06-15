Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Запад не устанет – это российская пропаганда. россия сейчас пытается отчаянно остановить поток оружия в нашу страну, поэтому начинают вытаскивать из нафталина Киссинджера и всю эту «тусовку», - сказал Тарас Загородний.
По словам эксперта, у США и Британии есть железобетонная позиция, что россии нужно нанести как можно больший ущерб.
«Как сказал глава Пентагона – «Освобождение территорий и максимальное ослабление российской федерации, уничтожение всей ее военной машины». Американцы – это системные люди, и они понимают, что если сейчас не уничтожишь агрессора, то потом он вернется», - подчеркнул Тарас Загородний.
Как отметил политолог, Запад не будет отворачиваться от Украины в вопросе поддержки, потому что им гораздо выгоднее сейчас поддержать Украину и остановить страну-агрессора, чем ослабить поддержку, а затем ожидать еще несколько таких войн.
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«Если сейчас не остановить россию, то следующими будут страны Балтии, а тогда уж точно будут гибнуть американские солдаты – это им не нужно», - сказал Тарас Загородний.
Как сообщала Politeka, рф в отчаянии ищет солдат, оккупанты усиливают оборону на одном направлении.
Также Politeka публиковала мнение Екатерины Котенковой: рф должна настолько ослабнуть, чтобы она больше никогда не могла совершать свои агрессивные действия.