Политолог Максим Яли рассказал, что Китаю даст война с Тайванем, а также поразмышлял над тем, какие это может иметь последствия.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, если поставки оружия Украине будут и дальше тормозиться, то Китай использует такую ​​нерешительность Запада и начнет войну против Тайваня. А это, подчеркивает он, может перерасти в Третью мировую войну, поскольку у американцев есть военные обязательства перед Тайванем.

Чтобы не быть голословным, Максим Яли напоминает, что недавно Байден во время своей поездки в Японию и Южную Корею заявил о вступлении США в войну с КНР, если Си Цзиньпин начнет военную оккупацию Тайваня.



«Си Цзиньпин подписал указ о праве проведения «специальной операции» против Тайваня. Государственные СМИ КНР текст не публикуют, а лишь отмечают, что речь идет об «операции с целью обеспечения национального суверенитета КНР», - сообщает политолог.

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