Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, если поставки оружия Украине будут и дальше тормозиться, то Китай использует такую нерешительность Запада и начнет войну против Тайваня. А это, подчеркивает он, может перерасти в Третью мировую войну, поскольку у американцев есть военные обязательства перед Тайванем.
Чтобы не быть голословным, Максим Яли напоминает, что недавно Байден во время своей поездки в Японию и Южную Корею заявил о вступлении США в войну с КНР, если Си Цзиньпин начнет военную оккупацию Тайваня.
«Си Цзиньпин подписал указ о праве проведения «специальной операции» против Тайваня. Государственные СМИ КНР текст не публикуют, а лишь отмечают, что речь идет об «операции с целью обеспечения национального суверенитета КНР», - сообщает политолог.
Как сообщала Politeka, Гладких рассказал, что европейские избиратели поддерживают Украину, чем пользуются лидеры ЕС.
Также Politeka писала о том, что Постернак рассказал, как россия манипулирует на западном информационном пространстве.
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