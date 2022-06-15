Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Так, на территории Полтавской области возникло 5 пожаров техногенного характера на открытых территориях, в результате огнем уничтожена сухая растительность на площади 2,85 га. В частности, вблизи с. Демьяновка Полтавского района в лесном массиве ЧСП "ковпаковец" Рублевского лесничества ГП "Полтавский лесхоз" огнем уничтожено 3,8 га лесной подстилки.

В то же время из-за неосторожного обращения с огнем, дважды горела сухая трава на открытой территории в с. Сливино и С. Акмечетские в Николаевской области. Общая площадь возгорания составляет более 3,5 га. В свою очередь, на территории Одесской области состоялось 11 выездов на возгорание сухой растительности. Площадь поражения-5,77 га.

Вчера горело и на территории Киева в Дарницком районе по ул. Коллекторной, 40 А. Зафиксировано, что горел травяной настил. Пожар на площади 2 га более часа тушили пожарные и коммунальщики.