Юрист Андрей Вигиринский рассказал, как изменится расстановка политических сил в Украине после окончания войны с российской федерацией.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.

По мнению гостя программы, после войны политическую систему Украины могут дополнить новые люди. В частности, он говорит об Алексее Арестовиче.

«Свои социальные функции в виде психолога он выполнял и выполняет хорошо. В тот период, когда в стране царила деморализация и шок он был тем оплотом надежды, спокойствия, за которым следили, слушали», - подчеркивает Андрей Вигиринский.

С другой стороны, размышляет юрист, со временем теряется актуальность всего, но не факт, что Арестович растеряет свою аудиторию. В таком случае, считает он, после войны у Арестовича есть политическое будущее.

«Если Алексей решит двигаться вне команды президента, я думаю, что да, он вполне может стать одним из элементов новой именно партийно-политической структуры в нашей стране на ряду с другими членами общества, которые проявят себя в военный период», - размышляет Андрей Вигиринский.

В общем же, отмечает гость программы, довольно сложно говорить о будущей украинской политике, поскольку нужно выходить из того, кто ее покинет и кто с какими симпатиями зайдет. Кроме того, подчеркивает юрист, выборы сразу после окончания войны будут несправедливы, поскольку сегодня политические силы не имеют инструментов для агитации или работы с избирателями.

«Из кого выбирать гражданам? И сконцентрированы ли граждане на выборе не партийного лидера, сконцентрированы ли они на анализе какой-то программы? Какая может быть программа, если у нас идет война? Программа ключевая – это сохранить страну для того, что бы вообще политика какая-то существовала», - объясняет Андрей Вигиринский.

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