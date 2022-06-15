Политолог Валерий Клочок рассказал, что Шольц, Макрон и Драги имеют цель во время визита в Украину заверить Зеленского о необходимости переговоров с россией и подписания «мира».

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Учитывая, что в этой троице (Шольц, Макрон и Драги, - Ред.) появляется Драги, мне кажется, что они едут разговаривать с Зеленским о возможности будущих переговоров с россией», - отметил Валерий Клочок.

По словам эксперта, первоначально планировался визит в Украину только Макрона и Шольца, по мнению политолога, что скорее было бы политическим решением этих лидеров для поднятия своей поддержки среди электората. Но, как отметил политолог, внезапно к этому визиту решил присоединиться и председатель Совета Министров Италии Марио Драги. Напомним, недавно итальянские политики предложили Украине план, как прекратить войну, содержавший недопустимый пункт касаемо нашей территориальной целостности.

«Не случайно оружие не спешат поставлять. Это все очевидные вещи – Украине не дают победить быстро и пытаются сдержать. Я надеюсь, что их планы сильно нарушит Байден, который доставит оружие», - подчеркнул Валерий Клочок.

По мнению эксперта, три европейских лидера могут посетить Украину, чтобы заверить Зеленского пойти на мир с россией, о чем свидетельствует существенная задержка поставок оружия и внезапное присоединение к визиту представителя страны, разрабатывавшей план «примирения».

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