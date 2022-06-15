Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Макрон, Шольц и Драги собрались в Украину. Зачем лидеры Франции, Германии и Италии собрались именно сейчас?», – спрашивает журналистка.
По ее мнению, прежде всего речь идет о собственных причинах руководителей этих государств. Как объясняет Екатерина Котенкова, Шольца после такой поездки будут меньше критиковать в Германии, Макрона интересует, что будет после второго тура парламентских выборов во Франции 19 июня, а Италия и вовсе имеет план прекращения войны, правда, с недопустимыми для Украины предложениями.
«Глобально это будет уговаривание Зеленского пойти на уступки, а также своего рода такой политический туризм для решения просто своих проблем, а не проблем Украины», – констатирует журналистка.
«Франко-германский союз – это будет всегда дыра в солидарности западной антипутинской коалиции. Ведь в случае победы Украины, могу сказать, это будет точно, это дело времени, произойдет просто перезагрузка существующей системы гарантий безопасности и перераспределение баланса сил в Европе. Франция и Германия боятся победы Украины, потому что в этом случае усиливается доминирование США в Европе», - рассуждает журналистка.
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К тому же Париж и Берлин теряют свою роль вечных адвокатов и посредников между Западом и россией, что было выгодно для этих стран с экономической и политической точки зрения. В то же время, победа Украины, подчеркивает Екатерина Котенкова, нужна США и Великобритании, она называет их надежными союзниками.
«В результате войны в Украине рф должна настолько ослабнуть, чтобы она больше никогда не могла совершать свои агрессивные действия», - заключает она.
Как сообщала Politeka, Гладких рассказал, что европейские избиратели поддерживают Украину.
Также Politeka писала о том, что Золкин рассказал, как российские солдаты сдаются в украинский плен.