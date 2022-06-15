Журналистка Екатерина Котенкова поразмыслила над тем, с какой целью лидеры Франции, Германии и Италии собрались в Украину.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Макрон, Шольц и Драги собрались в Украину. Зачем лидеры Франции, Германии и Италии собрались именно сейчас?», – спрашивает журналистка.

По ее мнению, прежде всего речь идет о собственных причинах руководителей этих государств. Как объясняет Екатерина Котенкова, Шольца после такой поездки будут меньше критиковать в Германии, Макрона интересует, что будет после второго тура парламентских выборов во Франции 19 июня, а Италия и вовсе имеет план прекращения войны, правда, с недопустимыми для Украины предложениями.

«Глобально это будет уговаривание Зеленского пойти на уступки, а также своего рода такой политический туризм для решения просто своих проблем, а не проблем Украины», – констатирует журналистка.

«Франко-германский союз – это будет всегда дыра в солидарности западной антипутинской коалиции. Ведь в случае победы Украины, могу сказать, это будет точно, это дело времени, произойдет просто перезагрузка существующей системы гарантий безопасности и перераспределение баланса сил в Европе. Франция и Германия боятся победы Украины, потому что в этом случае усиливается доминирование США в Европе», - рассуждает журналистка.

К тому же Париж и Берлин теряют свою роль вечных адвокатов и посредников между Западом и россией, что было выгодно для этих стран с экономической и политической точки зрения. В то же время, победа Украины, подчеркивает Екатерина Котенкова, нужна США и Великобритании, она называет их надежными союзниками.

«В результате войны в Украине рф должна настолько ослабнуть, чтобы она больше никогда не могла совершать свои агрессивные действия», - заключает она.

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