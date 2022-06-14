На прошлой неделе представители Госэкоинспекции присоединились к заключительной встрече стран-участниц проекта AMBITUS в Париже

Там совместно с членами консорциума, представителями 15 европейских стран, многочисленными институциональными партнерами, в частности Европолом, были обсуждены результаты проекта AMBITUS, а также презентован модуль дистанционного обучения и научные презентации мировых экспертов по идентификации заповедных пород древесины.

Важно, что во время мероприятия международные партнеры высоко оценили работу Украины в направлении сотрудничества с Еврокомиссией, Civilpol, Интерполом, Европолом по расследований преступлений против окружающей среды, и договорились о дальнейшей работе в будущих проєктах французской жандармерии таких как «Unite».

Напоминаем, что в сентябре 2021 года Госэкоинспекция стала одним из организаторов предоперационной встречи проекта AMBITUS, которая состоялась на Закарпатье в Ужгороде, где совместно с международными партнерами и ключевыми стейкхолдерами обсудили основные экологические проблемы Украины: обращение с отходами (на примере реки Тисы), вырубка леса и браконьерство.

Благодарим международным коллегам за высокую оценку нашей работы и поддержку, для Украины сегодня это чрезвычайно важно, потому что в период военного положения экологические преступления становятся масштабнее и более катастрофичными.

Справка. Ambitus – это европейская программа борьбы с экологическими преступлениями с центром в Париже, который финансируется Европейской комиссией и осуществляет свою деятельность при поддержке Национальной жандармерии Франции в лице Центрального управления по борьбе с преступлениями по окружающей среде и охране здоровья (OCLAESP), исследовательского центра Итальянского института международных дел (IAI), Национальной школы судебной власти Франции (ENM), а также венгерской и словацкой полиции. Основные направления работы-это три приоритета, определенные Европейским Союзом: перевозка отходов, торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения, и незаконные вырубки. Ambitus сочетает знания и опыт 15 европейских стран и двух международных агентств, где междисциплинарный подход объединяет всех ключевых игроков, которые работают над борьбой с правонарушениями, разрушительные последствия которых влияют на всех нас (полицейских, судей, ученых, журналистов, НПО и широкую общественность).