Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Симпатии европейских избирателей откровенно на стороне Украины, поэтому когда Макрону нужно было идти на избирательную кампанию, то он несколько иную риторику исповедовал, чем сейчас. И у господина Шольца, когда были сложности, он несколько иначе артикулировал», - сказал Валентин Гладких.
По словам эксперта, граждане стран ЕС поддерживают Украину, поэтому некоторые европейские лидеры решили воспользоваться этим для поднятия своей поддержки.
«Они являются лидерами демократических стран, поэтому они оглядываются на общественное мнение своих граждан. Макрону и Шольцу очень сложно объяснять своим гражданам, почему они не хотят предоставлять оружие Украине», - подчеркнул Валентин Гладких.
Как отметил политолог, европейцы не поддерживают эту войну и считают, что Украине нужно предоставить все необходимое оружие, чтобы Украина смогла как можно скорее победить россию и остановить эту войну.
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Как сообщала Politeka, Франция и Германия опасаются победы Украины.
Также Politeka сообщала, что экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.