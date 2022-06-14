Политтехнолог Олег Постернак рассказал, как россия ведет информационную войну с Украиной и какие приемы путин использовал накануне начала полномасштабной войны.

Об этом он рассказал на канале «my.ua».

По словам гостя программы, россия использует широкий инструментарий в информационной войне с Украиной, в частности, это и медийная агентура, и уязвимость демократического плюрализма в Украине. В то же время он отмечает, что перед аннексией Крыма и началом войны на Донбассе в 2014 году россия разогревала свою внутреннюю аудиторию, а накануне февраля 2022 – нет.

«Разогрева не было. Это позволило многим специалистам говорить, что на самом деле войны может и не быть, что это только разговоры западных медиа», – объясняет Олег Постернак.

К тому же, отмечает эксперт, россия скорее работала с такими фреймами, рамками и месседж-боксами, которые убеждали общество в том, что войны не будет.

«Это наблюдалось по линии, например тезисов, которые озвучивали некоторые пророссийские персонажи, и это наблюдалось, в частности, в социальных сетях. Люди, слово которых было значимо, говорили, что войны не будет, и приводили 20 тысяч аргументов, но действительность 24 февраля оказалась другой», - рассказывает Олег Постернак.

Сейчас же, отмечает он, Кремль сосредоточился на западной аудитории, через известных личностей на серьезных информационных мероприятиях распространяет выгодные для себя тезисы, которые дальше подхватывают соцсети и доходят до европейцев.

Кроме того, отмечает гость программы, большинство украинцев читают новости на Telegram-каналах, а это то пространство, где россия может манипулировать. В частности, он говорит о контенте тех каналов, которые связаны с российской агентурой, Кремлем, ОПЗД, Шарием.

«Еще один важный фронт, который для россии перспективен, это украинская ментальность и украинская политическая психология, восприятие всех этих событий», - добавляет Олег Постернак.

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