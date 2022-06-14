Украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович рассказал, сможет ли вступление в ЕС решить проблему бедности в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает предприниматель, министр экономики Юлия Свириденко написала у себя на Facebook, что в Украине есть проблема бедности и ее нужно решать. Попутно Павел Себастьянович подчеркивает, что экономическое развитие – это первая цель устойчивого роста в бумагах ООН, которые Украина подписала.

«Реши проблему нищеты, это самое первое. И вот наконец на 31 год независимости Украины министр экономики заметила, что есть проблема такая, в Украине есть бедность», - говорит он.

По словам писателя, министр экономики предлагает решить эту проблему вступлением в ЕС.

«Вступление в ЕС и преодоление бедности – как это связано? То есть, наши граждане должны переехать в ЕС и начать получать там социальную помощь? Как присоединение Украины к ЕС решает проблему бедности? Никак не решает. Проблему бедности решают реформы, экономическая свобода на первом месте появляется, за экономической свободой приходят инвестиции, открытие предприятий, создание рабочих мест, за этим идет увеличение благосостояния граждан. Вот три ступеньки: экономическая свобода, экономический рост, рост благосостояния. Не придумывала других путей цивилизация», - объясняет Павел Себастьянович.

Он подчеркивает, что этот путь прошли все страны, которые совершили экономическое чудо. Тем не менее, говорит предприниматель, в украинском правительстве все свели к вступлению в ЕС, сам факт которого должен что-то изменить.

«Кто-то что-то слышал о расширении экономических возможностей? Нет, все говорят, что нам надо вступить в ЕС, вот вступим в ЕС и что-то случится чудесное», - рассказывает он.

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