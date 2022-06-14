Об этом она рассказала на канале Знай.ua.
«Из Ирпеня в Киев можно доехать за 38 гривен – стоимость проезда поднялась стоимость проезда на автобусе. В столице с 21 мая стоимость проезда в маршрутках поднялась с 8-10 до 15 гривен», - отметила Екатерина Котенкова.
Журналистка отметила, что в общественном муниципальном транспорте стоимость проезда не изменилась – 8 грн, хотя автобусы ездят на дизельном горючем, цена которого существенно выросла. По ее словам, можно на транспортную карту приобрести сразу 50 поездок – тогда стоимость одной поездки обойдется в 6,50 гривен.
«В конце 2021 года были слухи, что в Киеве проезд в метро будет стоить 20 гривен, якобы из-за нерентабельности, но оказалось, что даже водителям маршруток возить людей на горючем – рентабельно», - подчеркнула Екатерина Котенкова.
По словам журналистки, проезд на маршрутных автобусах подорожал очень незначительно, а стоимость поездок на электротранспорте вообще не изменилась.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты
В пяти областях Украины объявили об опасности 14-15 июня: что важно знать
Приведет к вторжению китайской армии: в МВД предупредили о еще одной большой угрозе
Кароль переборщила с размером декольте и показала на концерте не то, что планировала: "Поправилась"
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka сообщала, что Виталий Ким сделал важное объявление о новых правилах работы и проезде.