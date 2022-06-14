Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о ситуации со стоимостью проезда на общественном транспорте в Киеве и области.

Об этом она рассказала на канале Знай.ua.

«Из Ирпеня в Киев можно доехать за 38 гривен – стоимость проезда поднялась стоимость проезда на автобусе. В столице с 21 мая стоимость проезда в маршрутках поднялась с 8-10 до 15 гривен», - отметила Екатерина Котенкова.

Журналистка отметила, что в общественном муниципальном транспорте стоимость проезда не изменилась – 8 грн, хотя автобусы ездят на дизельном горючем, цена которого существенно выросла. По ее словам, можно на транспортную карту приобрести сразу 50 поездок – тогда стоимость одной поездки обойдется в 6,50 гривен.

«В конце 2021 года были слухи, что в Киеве проезд в метро будет стоить 20 гривен, якобы из-за нерентабельности, но оказалось, что даже водителям маршруток возить людей на горючем – рентабельно», - подчеркнула Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, проезд на маршрутных автобусах подорожал очень незначительно, а стоимость поездок на электротранспорте вообще не изменилась.

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