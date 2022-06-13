Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.
«Стратег экономической доктрины и воспитатель правильных управленцев» от нынешней власти Милованов готовит «военную вечеринку» для американцев в стиле Хржановского, а главный военный стратег и идеолог ЗЕ-власти борются с «малой украинской культурой» за «великую русскую культуру»?!
Ну если маразматическую идею Милованова можно списать на уже традиционный «дебилизм полезного идиота», перефразируя одного бывшего олигарха, то гуманитарная идеология от Арестовича - это реальное вредительство против Украины.
Риторика Арестовича давно известна, потому что после обучения у идеолога "русского мира «Дугина он активно гастролировал по России и критиковал» украинскую идею", которая приобрела активное звучание в мире после Оранжевой революции. Поэтому опасность не только в модернизированной от Арестовича давней идее «русского мира» для «полиэтнической» Украины с «малой культурой», а настоящая беда в политической неадекватности этого представителя власти. Он так смело и нагло заявляет, что пока он при власти, то не позволит нам украинцам «построить из Украины большую страну из маленькой (в украинском понимании) культурой»?
Поэтому, чтобы спасти "малых украинцев с малой культурой «надо активно привлекать» хороших и умных русских«, которые»близки нам по менталитету, духу, языку"! И это Вам скажу уже даже не рашизм Путина, это ближе к нацизму Гитлера, который в свое время тоже спасал малые недонации. Так и ныне русская орда убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина уничтожает нашу нацию и нашу культуру, а мы таковы - может вы подбросить нам «полиэтническим и малокультурным» своих «хороших русских» для перевоспитания!
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Это вам не Монатик, Потап, Винник": Даниэль Салем показал, как проходят его будни на фронте
"Какие красивые девочки": Никитюк в честь праздника показала себя и маму-красотку в вышиванке
Победительница "Холостяка" Богдан порвала с Заливако, Решетник не сдержался: "Я очень долго..."
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
Учитывая вышеприведенное требую от официальных властей объяснения:
- Вы тоже поддерживаете такие идеи и действия своих идеологов и советников?
- И за какую Украину тогда вы воюете?