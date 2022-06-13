

Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию. Николай Томенко опубликовал блог на своей странице в сети Facebook Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

«Стратег экономической доктрины и воспитатель правильных управленцев» от нынешней власти Милованов готовит «военную вечеринку» для американцев в стиле Хржановского, а главный военный стратег и идеолог ЗЕ-власти борются с «малой украинской культурой» за «великую русскую культуру»?!

Ну если маразматическую идею Милованова можно списать на уже традиционный «дебилизм полезного идиота», перефразируя одного бывшего олигарха, то гуманитарная идеология от Арестовича - это реальное вредительство против Украины.

Риторика Арестовича давно известна, потому что после обучения у идеолога "русского мира «Дугина он активно гастролировал по России и критиковал» украинскую идею", которая приобрела активное звучание в мире после Оранжевой революции. Поэтому опасность не только в модернизированной от Арестовича давней идее «русского мира» для «полиэтнической» Украины с «малой культурой», а настоящая беда в политической неадекватности этого представителя власти. Он так смело и нагло заявляет, что пока он при власти, то не позволит нам украинцам «построить из Украины большую страну из маленькой (в украинском понимании) культурой»?

Поэтому, чтобы спасти "малых украинцев с малой культурой «надо активно привлекать» хороших и умных русских«, которые»близки нам по менталитету, духу, языку"! И это Вам скажу уже даже не рашизм Путина, это ближе к нацизму Гитлера, который в свое время тоже спасал малые недонации. Так и ныне русская орда убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина уничтожает нашу нацию и нашу культуру, а мы таковы - может вы подбросить нам «полиэтническим и малокультурным» своих «хороших русских» для перевоспитания!

Учитывая вышеприведенное требую от официальных властей объяснения:

- Вы тоже поддерживаете такие идеи и действия своих идеологов и советников?

- И за какую Украину тогда вы воюете?