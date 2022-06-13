Об этом он рассказал для издания «Утро Февраля».

Он сравнивает ядерный электорат Ельцина и путина: у первого – это большие города, образованные люди, у второго – служащие внутри системы и бедные слои населения.

«Бедные малообразованные сельские старушки – самый ядерный электорат путина. Сельские жители, малые города. И это не случайно – это часть такого патриархального мышления, которое ориентировано на барина, на власть», - отмечает политолог.

Кроме того, добавляет он, много людей просто знает, в чьих руках власть, как нужно отвечать, что делать и кого поддерживать.

Как объясняет эксперт, демократия отличается от авторитарного и тоталитарного режима тем, что в ней все держится на горизонтальной системе отношений, а не вертикальной. По его мнению, в Украине за 30 лет независимости, а, может, и раньше, смогли понять важность этих горизонтальных отношений, что видно по результатам и реакции на происходящее.

«Пропаганда – это орудие массового поражения. Она, наоборот, направлена наружу. И чем массовее лупит, чем омерзительнее поражает – тем лучше. Что и происходит», - подчеркивает политолог.

Как сообщала Politeka, Подоляк назвал точное количество вооружение, которое необходимо Украине.

Также Politeka писала о том, что у путина снова появился дедлайн в боях против Украины.





