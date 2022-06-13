Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Нет никакой концепции мира, потому что позиции Украины и россии не просто не совпадают, а диаметрально расходятся: путин хочет безоговорочной капитуляции Украины, а Украина хочет полную победу над россией – о чем здесь договариваться?», - отметил Станислав Белковский.

По словам эксперта, Запад, как координатор переговоров, не доверяет россии, поэтому никакой системности не может быть в переговорном процессе сейчас.

«Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, а возможно только перемирие в конце-середине июля на определенных условиях», - подчеркнул Станислав Белковский.

По мнению эксперта, ход переговоров будет определять чаша весов успехов на фронте: кто будет иметь перевес по успехам, тот и будет диктовать свои условия. Как отметил политтехнолог, путин понимает, что ресурсов для большого наступления у него нет, поэтому, скорее всего, будет продолжаться шантаж насчет возможного повторного наступления на Киев с территории Беларуси.

Как сообщала Politeka, политолог Олег Саакян заявил, что после российско-украинской войны «зонтик безопасности» вообще не будет существовать некоторое время.

Также Politeka публиковала слова Олеся Дония: Внутри нации у нас должны быть четкие правила взаимопонимания, сотрудничества, дискуссии и диалога.





