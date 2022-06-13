Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«После российско-украинской войны «зонтик безопасности» вообще не будет существовать на некоторое время, по крайней мере, пока мы не увидим, как застынет новая мировая конструкция», - отметил Олег Саакян.
«Зонтик безопасности» – это военное покровительство более сильной страны над своим потенциально уязвимым союзником или партнером. По мнению эксперта, после победы Украины в войне мировая архитектура безопасности будет находиться в новом для себя положении, что может повлиять на желание крупных мировых игроков взять под свое покровительство Украину.
«Ожидать, что кто-то будет что-то кому-то гарантировать – это тешить себя иллюзиями. К гарантиям безопасности для Украины я отношусь скептически, даже 5-я статья внутри НАТО не является той, какой она нам представляется», - подчеркнул Олег Саакян.
Политолог привел в пример гарантий, которые давались Украине за подписание Будапештского меморандума – эти гарантии нам не помогли. По мнению эксперта, Украина может получить гарантии, но всё равно, нужно рассчитывать на свои силы и развиваться.
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Как сообщала Politeka, путин потеряет возможность финансировать войну, крах экономики рф неизбежен.
Также Politeka сообщала, что экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.