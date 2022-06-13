Политолог-международник Николай Волковский рассказал, как проходит евроинтеграция Украины и какие встречи на международном уровне пройдут в июне.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с Викторией Панченко.

Прежде всего гость программы отмечает, что тенденция к предстоящему вступлению Украины в ЕС началась давно, дискуссия длится последние годы, но война ускорила этот процесс.

«Начало войны российской федерации против Украины от 24 февраля ускорило именно процессы интеграции. Но именно в конце февраля, в начале марта мы больше чувствовали, что скорость полного членства Украины в Европейском Союзе реальна. Но мы понимаем, что есть определенные страны, члены Европейского Союза, которые не разделяют, например, идею вхождения Украины в европейское сообщество», - рассуждает Николай Волковский.

В частности, эксперт говорит о Венгрии, правящая партия которой имела определенные экономические и идеологические предпосылки, упоминает о контракте с «Газпромом», который делал невозможным транспортировку украинского газа на территорию этого государства, а также напоминает об определенных территориальных претензиях в отношении Закарпатья.

Далее Николай Волковский отмечает, что в июне должны пройти важные встречи на международном уровне.

«Июньский саммит Европейского Союза будет полностью в другой реальности проходить, я в свою очередь присутствовал на последнем саммите «Восточного партнерства» в декабре в Брюсселе в прошлом году и помню, какой была риторика. И путин, и российская федерация наблюдали, как себя будут вести европейские страны в отношении Украины. И они словно чувствовали то, что полной консолидированной поддержки Европейский Союз, к сожалению, не предоставит Украине», - рассказывает политолог.

Кроме этого, добавляет он, будет июньский саммит ЕС, куда приглашена Украина, хотя и есть определенные нюансы формата присутствия президента Зеленского.

«Этот месяц с точки зрения международного сообщества, мировой дипломатии и темы Украины очень важен и нужно реально всем странам мира консолидироваться вокруг Украины и увидеть, к каким реальным положительным результатам это приведет», - констатирует Николай Волковский.

По его мнению, на саммите НАТО, конечно, вопрос Украины и российско-украинской войны будет первоочередным, это приведет к определенной трансформации Альянса, но конкретных меморандумов и действий не будет.

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