Политик, государственный и общественный деятель, советник МВД Виктор Андрусив рассказал, чем закончатся бои за Северодонецк и когда полноценно заработает ленд-лиз.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с Викторией Панченко.

По мнению гостя программы, сегодня стянутое соотношение сил не дает ожидаемого результата для стороны рф, а это подрывает любое планирование относительно дат захвата городов.

«У российской федерации больше нет сакральных дат после 9 мая, когда они не смогли взять Мариуполь до 9 мая, соответственно, они уже отказались от понятия каких-либо дат. Поэтому они уже датами играют, так сказать, идут на результат, и здесь у них тоже действительно все не очень хорошо», - отмечает Виктор Андрусов.

Кроме того, замечает он, речь идет о том, какой ценой россия возьмет Северодонецк, к какой дате они бы это не планировали.

«Сколько еще ресурсов они хотят бросить в топку, танков, людей, чтобы взять еще, например, Лисичанск? Во сколько им обойдется Бахмут, Краматорск и Славянск, мне вообще сложно представить. Поэтому здесь вообще стоит вопрос, что им делать дальше, а не до какой дать они там что-нибудь смогут взять», - объясняет гость программы.

Он считает, что результатом боев за Северодонецк может быть оперативная пауза или развитие переговорного процесса, в который россия пытается вернуть или затянуть Украину. К тому же, добавляет Виктор Андрусив, российским войскам придется взять паузу на месяц.

«Месяц – это как раз новый критический срок, когда уже полноценно заработает ленд-лиз и начнет нас очень сильно укреплять», - констатирует он.

Как объясняет гость программы, сейчас для поставок Украина должна договариваться, вести переговоры, а ленд-лиз предусматривает отлаженное производство и поставки без дискуссий.

«Ленд-лиз – это постоянная основа, то есть мы говорим «дайте снаряды» – снаряды выехали, мы говорим «дайте то» – выехало то», - объясняет Виктор Андрусов.

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