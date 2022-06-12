Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев и ремарок.

Новая волна дискуссии о нужности / ненужности предоставления гражданства видовым россиянам или вообще иностранцам по упрощенной процедуре и за так называемые «выдающиеся заслуги», побуждает подробнее описать мои предостережения относительно угроз такой политики власти Украины.

Первое, несмотря на различные политологические ухищрения и космополитические аргументы власти о преимуществах множественного, читай двойного гражданства, никто не отменял действие статьи 4 Конституции о едином гражданстве в Украине.

Во-вторых, практика упрощенной процедуры предоставления гражданства за так называемые «выдающиеся заслуги» бизнесменам-инвесторам или деятелям науки и культуры, иммиграция которых имеет государственный интерес, уже давно себя дискредитировала.

Напомню, что в 2012 году президент Янукович по просьбе будущего президента Порошенко «за выдающиеся заслуги перед Украиной» принял в гражданство Украины тогдашнего гражданина РФ Вадима Новинского., который за 10 лет стал важным инвестором ...пропаганда «Русского мира» в Украине!

Кроме того, последние годы по категории " выдающихся деятелей науки и культуры, иммиграция которых отвечала государственным интересам Украины», по упрощенной процедуре получили гражданство нашей страны сотни армян с непростой трудовой биографией, друзья и охранники грузинских вип-гастарбайтеров и другие специальные и уникальные лица.

Напомню, что ежегодно Кабинет Министров определяет квоту иммиграции на год. Так на 2022 год установленная правительством квота составляет 8 488 человек, среди которых конечно и «деятели науки и культуры и бизнесмены, инвестировавшие не менее 100 тыс долл. в экономику Украины " и т. Несмотря на определенную обоснованность такого подхода к иммиграционной политике реальная властно-коррупционная практика предоставления гражданства создает угрозу национальным интересам государства. И если это не остановить, то в ближайшее время за «выдающиеся заслуги» гражданство Украины получат Абрамович, Фридман и другие инвесторы экономики Путинской России. Более того, если верить письму одного из руководителей нынешней власти, Абрамовичу уже давно стоит присвоить звание Героя Украины?!😡

Вывод:

- вопрос единого гражданства-это стратегический приоритет для воюющей Украины;

- упрощенная процедура предоставления гражданства «за выдающиеся заслуги " возможна только с согласия созданной авторитетной и независимой комиссии;

- лишение депутатства и должностей нынешних «двойных и тройных граждан»крайне важно и актуально.

Итак, работаем вместе для того, чтобы слова «Я - гражданин Украины» звучали ГОРДО!💙💛