Более 30,9 млн гривен составили убытки от уничтожения оккупантами сельскохозяйственного предприятия на Харьковщине.

Сотрудники Госэкоинспекции в Харьковской области продолжают обследовать территории, которые получили повреждения в результате агрессии российских оккупантов.

Так, во время артобстрела и 2-х авиа налетов, осуществленных оккупантом, повреждений потерпело одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковщины, специализировавшееся на выращивании зерновых, бобовых культур и семена масличных культур. На территории предприятия зафиксированы разрушенные и поврежденные здания, складские помещения, крытый ток, очистительную линию, маслоцех и прочее. Ущерб, нанесенный окружающей среде от уничтожения сельскохозяйственного предприятия на Харьковщине составляют более 30,9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате военных действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов, общей площадью 16 000 м2 (объем более 100 м3).

Вред, причиненный государству вследствие нарушения природоохранного законодательства, рассчитан в соответствии с "методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам вследствие чрезвычайных ситуаций и / или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения", утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приказом от 4 апреля 2022 года № 167.