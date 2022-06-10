Журналистка Екатерина Котенкова высказалась по поводу заявления президента Украины о создании штаба по подготовке к отопительному сезону.

Об этом она рассказала на канале «Знай UA».

Как объясняет журналистка, новый штаб будет проводить ремонты теплосетей, балансировать энергосистемы и вообще оперативно решать различные проблемы. По ее словам, этот штаб должен подготовить государство к самому сложному в истории нашей независимости отопительному сезону.

«По предварительным расчетам Украине нужно накопить примерно 2-3 миллиона тонн угля, а также докупить где-то от 2 до 8 миллиардов кубометров газа», - отмечает Екатерина Котенкова.

В то же время она сообщает о падении добычи угля на государственных шахтах на треть, поскольку часть объектов оказались под оккупацией. Тем не менее, добавляет журналистка, благодаря альтернативе власти рассчитывают довести объемы угля на складах к началу отопительного сезона до 2 миллионов тонн как минимум. «Добыча газа текущего года оценивается где-то от 16 до 19 миллиардов кубов, потребление – от 21 до 24 миллиардов кубов. Соответственно, часть газа будут импортировать», - рассказывает она.

Также Катерина Котенкова напоминает, что государство планирует заморозить до конца года тарифы на воду, отопление и газ и не взимать с граждан задолженности.

Из-за вторжения российских войск, рассказывает она, пострадала также и украинская энергетика и энергетическая инфраструктура, чьи убытки уже оцениваются в десятки миллиардов гривен. Журналистка подчеркивает, что разрушены около 200 котельных, а сотни линий электропередач и многие ТЭЦ повреждены. Тем не менее, добавляет она, там, где можно, уже идут ремонтные работы.

По словам Екатерины Котенковой, правительство в этом году учитывает несколько возможных вариантов развития событий, чтобы государство было максимально готово к этой зиме. «Было бы хорошо, если бы каждый год вот так готовились к отопительному сезону», - заключает журналистка.

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