Об этом он рассказал в своем блоге.

«В 1845 году небольшая группа студентов и преподавателей Института Святого Владимира в Киеве, лидером которой был Костомаров, создает тайное общество по образцу масонской ложи – братство святого Кирилла и Мефодия», - сказал Иван Патриляк.

Как отметил историк, главной целью этого тайного клана было создание независимого славянского государства. По словам эксперта, это было первым проявлением политической трактовки украинского народа: первая попытка сконструировать модерную украинскую нацию.

«В этот период 1845-1847 гг. Братство разбивает жандармерия и им дают аресты (больше всего получает Шевченко, но за свои стихи, а не за участие в братстве). Все они отсиживают свои сроки и ссылки», - подчеркнул Иван Патриляк.

По словам эксперта, уже тогда российское правительство расценило идею отдельной украинской нации как опасную, поэтому и было принято решение репрессировать членов Кирилло-Мефодиевского братства.

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