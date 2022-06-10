Об этом он рассказал в своем блоге.
«В 1845 году небольшая группа студентов и преподавателей Института Святого Владимира в Киеве, лидером которой был Костомаров, создает тайное общество по образцу масонской ложи – братство святого Кирилла и Мефодия», - сказал Иван Патриляк.
Как отметил историк, главной целью этого тайного клана было создание независимого славянского государства. По словам эксперта, это было первым проявлением политической трактовки украинского народа: первая попытка сконструировать модерную украинскую нацию.
«В этот период 1845-1847 гг. Братство разбивает жандармерия и им дают аресты (больше всего получает Шевченко, но за свои стихи, а не за участие в братстве). Все они отсиживают свои сроки и ссылки», - подчеркнул Иван Патриляк.
По словам эксперта, уже тогда российское правительство расценило идею отдельной украинской нации как опасную, поэтому и было принято решение репрессировать членов Кирилло-Мефодиевского братства.
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