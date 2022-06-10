Об этом он рассказал на канале Геннадия Друзенко.
«Мы должны объединиться и забыть о ссорах между собой, больше работать над главной задачей – разбитие врага», - сказал Игорь Шапар.
По словам волонтера, ему хотелось, чтобы после войны Украина стала тем местом, куда съезжаются работать все люди со всего мира. Сам волонтер раньше работал в IT-сфере, но с самого начала полномасштабного вторжения сразу пошел помогать Украине.
«Мы воюем не за границы, а за новую Украину», - подчеркнул Игорь Шапар.
Как отметил волонтер, сейчас главное сконцентрироваться на том, чтобы сильнее приближать победу, чтобы дать возможность следующим поколениям вывести Украину на другой уровень в мире.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Кароль в спортивной толстовке показала без лишнего пафоса новый стиль: "Как символ украинских матерей"
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"
Авто влетело в толпу подростков, выжили не все: кадры и подробности трагедии
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили базу ЧВК «Вагнер», выжил только один наемник.
Также Politeka сообщала, что Шольц решил продлить политику Меркель, чего ждать от Германии.