Волонтер Первого добровольческого мобильного госпиталя, IT-специалист Игорь Шапар рассказал собственную историю, как попал в Первый добровольческий мобильный госпиталью

Об этом он рассказал на канале Геннадия Друзенко.

«Мы должны объединиться и забыть о ссорах между собой, больше работать над главной задачей – разбитие врага», - сказал Игорь Шапар.

По словам волонтера, ему хотелось, чтобы после войны Украина стала тем местом, куда съезжаются работать все люди со всего мира. Сам волонтер раньше работал в IT-сфере, но с самого начала полномасштабного вторжения сразу пошел помогать Украине.

«Мы воюем не за границы, а за новую Украину», - подчеркнул Игорь Шапар.

Как отметил волонтер, сейчас главное сконцентрироваться на том, чтобы сильнее приближать победу, чтобы дать возможность следующим поколениям вывести Украину на другой уровень в мире.

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