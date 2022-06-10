Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Госэкоинспекцией проведено 5076 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды. В результате составлено 6752 протокола об административных правонарушениях. В свою очередь, в правоохранительные органы государственные инспекторы направили 259 материалов по признакам преступления против окружающей среды, как следствие, открыто 124 уголовных производства.
Кроме того, с января по май 2022 года специалистами ДЭИ предъявлено претензий и исков за вред, нанесенный окружающей среде, на сумму почти 504 млн гривен.
В государственный бюджет нарушители уже оплатили убытки в добровольном и принудительном порядке на общую сумму более 27,3 млн гривен.