Врач-анестезиолог, волонтер Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Дмитрий Руснак рассказал, какой видит Украину после победы.

Об этом он рассказал на канале Геннадия Друзенко.

«Я надеюсь, что у нас появится окно возможностей, чтобы кардинально реформировать наше правительство, и также я вижу, что меняется ментальность и понимание мироустройства среди наших людей», - сказал Дмитрий Руснак.

По словам волонтера, после войны Украина должна стать правовым государством, потому что это позволит запустить все отрасли жизнедеятельности нашей страны.

«Потенциал у нас колоссальный, я могу сравнить с Германией. Единственное, что нужно, это то, чтобы у людей были гарантии», - подчеркнул Дмитрий Руснак.

Как отметил волонтер, у Украины есть все возможности, чтобы стать успешным государством после победы, но для этого сначала нам нужно избавиться от всех недостатков.

Как сообщала Politekа, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka публиковала слова Андрея Ильенко о россии: Будут все равно лезть и пытаться хоть что-нибудь подать как промежуточную победу.