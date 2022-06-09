Об этом он рассказал на канале Геннадия Друзенко.
«Я надеюсь, что у нас появится окно возможностей, чтобы кардинально реформировать наше правительство, и также я вижу, что меняется ментальность и понимание мироустройства среди наших людей», - сказал Дмитрий Руснак.
По словам волонтера, после войны Украина должна стать правовым государством, потому что это позволит запустить все отрасли жизнедеятельности нашей страны.
«Потенциал у нас колоссальный, я могу сравнить с Германией. Единственное, что нужно, это то, чтобы у людей были гарантии», - подчеркнул Дмитрий Руснак.
Как отметил волонтер, у Украины есть все возможности, чтобы стать успешным государством после победы, но для этого сначала нам нужно избавиться от всех недостатков.
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Как сообщала Politekа, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka публиковала слова Андрея Ильенко о россии: Будут все равно лезть и пытаться хоть что-нибудь подать как промежуточную победу.