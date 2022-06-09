Об этом она рассказала на канале My ua.
По словам политолога, в этом году украинцам придется преодолеть не только военную угрозу, но и решить массу экономических проблем и пережить отопительный сезон. В то же время власти, отмечает эксперт, придется ответить на многие вопросы: что делать украинцам, которые потеряли работу, как отапливать дом, половина жителей которого уехала, будут ли работать какие-то компенсаторные механизмы и кто за них должен отвечать, где государство возьмет газ и уголь.
«Все хотят понимать, что нас ждет, чтобы не было так, что лето быстро прошло, оказались перед привычными нам угрозами, но в условиях войны. То есть нас ждет не просто тяжелый отопительный сезон, а беспрецедентный, мы такого отопительного сезона не знали», - объясняет Александра Решмедилова.
Попутно она затрагивает также вопрос о внешней помощи и возможной усталости Запада от украинского вопроса. Пока, считает гостя программы, скорее сами люди давили на политиков своих государств, чтобы они помогали Украине и принимали беженцев.
«Если эти настроения будут оставаться, никакой усталости быть не может, потому что избиратель будет стимулировать своих политиков двигаться в сторону поддержки. Но все равно любой ресурс имеет временный ограниченный момент, просто элементарно могут заканчиваться эти ресурсы», - объясняет Александра Решмедилова.
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В то же время, политолог советует государству четко определиться, какие отрасли финансирования для него приоритетны. Сами же украинцы, рассказывает она, согласно опросу важнейшими направлениями выбрали армию, инфраструктуру, а дальше – выплаты беженцам и внешние долги.
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