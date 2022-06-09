Политический аналитик, консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус объяснил, как военный успех Украины отразился на процессе ее интеграции с ЕС.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

По словам гостя программы, сегодня Украина приобретает высокий уровень значимости в мировой общности благодаря стараниям своих военных в борьбе с российскими оккупантами. Учитывая это, констатирует Владимир Стус, государство получило и будет получать в дальнейшем массу выгодных предложений.

В частности, он называет достигнутый уровень интеграции с Евросоюзом оптимальным. «Сейчас у нас есть безвизовый режим и зона свободной торговли на год. Это уникальный эксперимент, потому что зона свободной торговли есть, а унификации стандартов нет», - объясняет политический аналитик. При этом он напоминает, что раньше Украина должна была унифицировать свои стандарты с европейскими, чтобы получить зону свободной торговли, тем не менее, сейчас это условие откинули. По мнению Владимира Стуса, Украина наконец-то смогла выйти на те соглашения, которые были целью Революции Достоинства.

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