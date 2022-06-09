Заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей Ильенко рассказал, как эволюционировали «грандиозные» планы россии от «захвата всей Украины» до взятия парочки городков на Луганщине.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Нужно понимать, что они не будут сейчас признавать свое поражение, а будут все равно лезть и пытаться хоть что-нибудь подать как промежуточную победу. Сначала был план захватить Киев, но все это провалилось: битву за Киев мы выиграли, за Чернигов – выиграли и из Сумской области мы их выгнали», - отметил Андрей Ильенко.

По словам политика, после провала на вышеупомянутых направлениях, россия заявила, что они якобы переходят «на второй этап спецоперации» и концентрируются на Востоке Украины.

«И первый план «второго этапа» был – захватить всю Восточную Украину до Днепра – это снова полностью провалилось, потому что мы им не дали ничего сделать. А следующий план у них был – это окружить Славянск и Краматорск – снова ничего не получилось», – подчеркнул Андрей Ильенко.

Как отметил политик, в последний месяц российская армия бросила все свои силы уже на маленький кусок территории Луганщины: Лисичанск и Северодонецк.

«Они три недели уже там что-то пытаются: они захватили какой-нибудь квартал в Северодонецке, а наши контратаковали и отбили – это уже пару недель так», - сказал Андрей Ильенко.

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