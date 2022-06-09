О самых злостных нарушителях, которых ждут крупные штрафы, сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины.

Территориальные и межрегиональные территориальные органы государственной экологической инспекции Украины в течение прошлой недели рассчитали более 6,4 млн гривен за нарушение требований природоохранного законодательства. В частности проведено 26 мероприятий контроля и составлено 122 протокола об административных правонарушениях. В государственный бюджет нарушители в течение недели уплатили 43 тысячи гривен.

Так, Инспекцией в Волынской области проведен расчет убытков и предъявлена претензия Прилісненській сельскому совету на сумму более 688 тысяч гривен за засорение земельных участков строительными и твердыми бытовыми отходами за пределами нескольких населенных пунктов Прилісненської сельского совета.

Кроме того, за незаконную порубку 223 деревьев различных пород на землях коммунальной собственности за пределами с. Теньковка Курненской поселковой Житомирской области, инспекторы ДЭИ Полесского округа провели расчет убытков на сумму более 2 млн гривен. Материалы переданы в ГУНП в Житомирской области для установления виновных лиц и Житомирскую областную прокуратуру.