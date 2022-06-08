Экс-главред запорожской газеты «Суббота Плюс» пишет ежедневник, в котором описывает жизнь на фронте.

Публикуем часть дневника Богдана Василенко, который распространяет онлайн-издание «Утро Февраля».

В двенадцатой части фронтового дневника журналиста говорится о его 44-м дне рождения. «Возраст, когда тщательно выстроенные в молодости планы воплощаются в жизнь, а взлелеянное дерево карьеры начинает обильно плодоносить», - отмечает Богдан Василенко.

В то же время он пишет, что его семья, пусть и не с ним в этот день, но хоть в безопасности. Также он замечает, что из-за войны изменилось само понятие любви родных: если раньше это была обыденная вещь, то сегодня – ценный спасательный круг, когда вокруг – только неопределенность и опасность.

По словам журналиста, этот день он должен был провести в кругу семьи за праздничным столом, но полномасштабное наступление войск россии сломало не только эти планы, но и вообще представления о будущем, от которого остался разве что фундамент. «Вместе с Мариуполем и Рубежным путинские ракеты до основания уничтожили домик моих планов, заградительный дым вражеских атак скрыл будущее в родной профессии. Нет поводов для праздника — на знакомых с детства землях чужаки вспахивают поля тоннами снарядов и устанавливают свои порядки», - объясняет Богдан Василенко.

Также он планирует в следующем году опубликовать эту заметку на странице Facebook и как тост сказать слова «чтобы не было войны». «Желаю себе дожить до этого времени. Желаю всем нам дожить до Победы», - пишет журналист.

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