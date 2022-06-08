Нумеролог Нонна Мусалян рассказала, под вибрациями каких чисел находятся Украина и россия, а также дала несколько советов людям, утратившим внутреннюю опору во время войны.

Об этом она рассказала в программе Юрия Подорожнего «Мотив Подорожнего».

Как рассказывает нумеролог, перед началом полномасштабного наступления она чувствовала тяжелую энергетику, приближение неожиданного обнуления, хоть и не все ее коллеги могли предвидеть такое развитие событий.

По случаю гостья программы дала несколько советов людям во времена всеобщей паники и страха, когда они потеряли внешнюю опору. Нонна Мусалян советует благодарить каждый день за возможность жить, слушать себя, понять, что так, как раньше, уже не будет, ведь этот этап даст толчок в эволюцию. За ее словами, сейчас происходит обновление ДНК планеты, меняется мироустройство мира, ценности и приоритеты.

«Людям сейчас необходимо в первую очередь, как показала нам война и все события текущие, научиться жить здесь и сейчас. Раньше «здесь и сейчас» было как псевдодуховное название, все говорили «я здесь и сейчас», а на самом деле это должно быть не от мозга, это должно быть от сердца», - объясняет Нонна Мусалян.

Также нумеролог сделала прогноз на развитие событий в ближайшие месяцы. В частности, говорит гостья программы, в июне происходит полное обнуление и сбой жизненных настроек для каждого человека, заканчивается то, что должно закончиться.

«Июль – это принятие вот этой всей ситуации. И где-то в середине месяца будет еще какой-то новый поворот, а вот в августе уже будет ясность. Резкая смена событий, это может проиграться как новости динамичные очень, на которые мы будем реагировать», - рассказывает она.

За словами Нонны Мусалян, каждая страна имеет число жизненного пути. Для россии, говорит она, – это единица, число страны-лидера, которая должна быть прогрессивной и развивающейся. Но, акцентирует она, если программа выполняется в минусе, то начинается подавление воли других, деспотизм, навязывание, продавливание, что и происходит в россии.

По подсчетам нумеролога, число Украины по дате провозглашения независимости – это сакральная и кармическая семерка.

«Семь – это число духовности, это число государства, которое стремиться защищать свои личные границы, но мы всегда должны знать причинно-следственную связь, для чего и почему на нашу долю выпадают те или иные испытания. Вибрация этого числа требует, чтоб выполнялись эти требования, за нами наблюдают свыше, как мы проходим эту трансформацию, как мы взрослеем, как мы учимся, как мы отстаиваем свои личные границы, свои убеждения, свою позицию», - объясняет гостья программы.

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