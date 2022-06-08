Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».

«Я сомневаюсь, что мы дойдем до кремля, потому что у нас реально нет таких сил. Понятное дело, что если мы пойдем на территорию россии, то там уже действительно будет народная война», - отметил Виктор Ягун.

По словам генерал-майора, Украина точно не ставит себе задачи присваивать чужие территории, для нас самое главное – это освободить свои земли от оккупантов. Но, как отметил Виктор Ягун, вполне вероятно, что придётся провести зачистку военного контингента, который находится в приграничных регионах россии, чтобы минимизировать риск для себя.

«То, что украинские войска зайдут, (на территорию рф, - Ред.) – это однозначно, потому что надо зачистить свою территорию и уничтожить те раздражающие нас рычаги. Ну как же ещё можно поступить с батареями, которые находятся на границах с Черниговской и Сумской областей и каждый день обстреливают нашу территорию?», - подчеркнул Виктор Ягун.

Как отметил генерал-майор, украинские военные для безопасности наших городов могут атаковать российские войска, которые сконцентрированы возле Черниговской и Сумской областей.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал об украинских наградах коллаборациониста Сальдо.

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